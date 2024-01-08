«يولة فزاع» تواصل منافساتها القوية وتترقب «المربع الذهبي»

ارتفعت حدة المنافسة بالتحديات القوية مع ترقب هوية آخر المتأهلين إلى «المربع الذهبي» من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد ليلة مميزة أضاءت «المرموم» بأجمل صور التنافس بمهارات التراث الشعبي.

جاء ذلك في الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية، والتي شهدت حصول سعود خالد فولاد من إمارة دبي على ثالث بطاقات التأهل إلى «المربع الذهبي» بعد تفوقه على حميد سعيد العامري من مدينة العين، بعدما حقق فولاد 60 علامة، مقابل 30 لمنافسه، لينضم فولاد إلى علي العزيزي، وعبد الله الفلاحي في المربع الذهبي.

وسيكون موعد حسم البطاقة الرابع يوم الجمعة المقبل، 12 يناير، في الحلقة التي تنطلق الساعة التاسعة مساءً على مسرح الميدان في موقعه بالقرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ويقدم حلقات البرنامج راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتم بثها بشكل مباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، إلى جانب عرض أبرز تفاصيل الحلقات والنتائج بشكل مباشر وتفاعلي في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببطولات فزاع لإحياء التراث.

وجاءت انطلاقة الحلقة مع اليولة، على أنغام أغنية «راعي العز» غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزًا على مسرح الميدان، وسط تفاعل من الجماهير التي تحضر إلى مدرج الميدان بأعداد متزايدة مع ارتفاع حدة التنافس، وقدّم خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذا التحدي بعض النصائح للمشاركين، ومنح الـ 25 علامة إلى سعود فولاد.

وفي مسابقة سؤال الموروث لم يتمكن أحد من الإجابة بشكل صحيح، وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق فولاد، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فكسب العامري الـ 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر، سعيد بن راشد بعنوان «ياهل الخنانيج القوايا» وفيها تمكّن العامري أيضًا من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر، وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق فولاد ليكسب 20 علامة.

تحديات معبّرة عن بيئة الإمارات

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الجهود ترتكز في هذا الحدث التراثي، بهدف تحقيق رؤية ورسالة المركز، والتي تتمحور في العمل على فعاليات وطنية تراثية تعكس الصورة الأصيلة عن دولة الإمارات وبيئتها، والعمل على تحفيز الشباب الإماراتي الناشئ الذي يمتلك طاقة وقدرات كبيرة للمشاركة فيها، وهو الأمر الذي نراه في مسرح الميدان سواءً على صعيد الأداء الذي يقدمه المشاركون في جميع التحديات التراثية المتنوعة والشاملة، أو على صعيد الحضور الجماهيري المميز والمتزايد في كل حلقة، وكيفية التجاوب الإيجابي مع الحدث من المجتمع، لأننا نتطلع لإيصال رسالة يكون فيها الموروث الشعبي الإماراتي الذي نعتز به ونفتخر حاضر وبقوة في طليعة المشهد، ويبقى حاضراً في أذهان الأجيال التي تتناقله تباعاً سيراً على خطى الأجداد والآباء.

الماسي ضيف الحلقة

حلّ الفنان محمد الماسي ضيفاً على الحلقة السابعة، وقدم أغنية «تاج الجمال» وعبّر عن سعادته بالمشاركة، وقال: «تسّرني المشاركة في البرامج التي تُعنى بحفظ وصون الموروث الشعبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يقدّم من خلال برنامج الميدان الصورة الحقيقة لتراث وأبناء الوطن».

خطوة نحو اللقب

عبر سعود فولاد عن سعادته بتحقيق البطاقة الثالثة للمربع الذهبي، معتبرًا أن فوز اليوم هو خطوة أخرى نحو اللقب، كما شكر فولاد جميع القائمين على برنامج الميدان، والمدربين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذين أوصلوه لهذا المستوى المميز في جميع فقرات المسابقة.

سعود فولاد يكسب ثالث بطاقات الصعود بعد التفوق بالعلامة 60.

نتالي أواديسيان: للشباب الإماراتي طاقة لا تنضب.