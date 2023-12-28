مقر جديد لمجلس اللسان العربي في نواكشوط

بمكرمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، افتتح وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني الدكتور أحمد سيد أحمد أج، المقر الجديد لمجلس اللسان العربي في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، والذي يضم نخبة من العلماء، ويتولى مهمة النهوض بلغة الضاد في موريتانيا وخارجها.

وخلال الحفل الذي شهده مسؤولون وكبار الشخصيات، ورؤساء مجامع لغوية عربية عدة، نقل عضو مجلس أمناء مجمع اللغة العربية في الشارقة، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، محمد حسن خلف، كلمات صاحب السموّ حاكم الشارقة إلى مجتمع اللغويين والباحثين في موريتانيا. وتحدث حول أهمية دعم المشاريع العلميّة الكبرى والاجتهاد الدائم، لتمكين اللسان العربي في مختلف بلدان العالم، مشيراً إلى عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات وموريتانيا.

وأهدى وزير الثقافة الموريتاني درعاً تذكارية لصاحب السموّ حاكم الشارقة، وتسلّمها محمد حسن خلف. وثمّن جهود صاحب السموّ حاكم الشارقة في خدمة اللغة العربية والثقافة العربية والإسلامية في شتى البلدان.

وأزاح وزير الثقافة الموريتاني، برفقة محمد حسن خلف، والأمين العام للمجمع اللغة العربية في الشارقة الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الستار عن اللوحة التذكارية المؤرخة لافتتاح المبنى، وتم قص الشريط، وتجول الجميع في أرجاء المبنى المصمم على طراز العمران الموريتاني، والذي بُني بمواد صديقة للبيئة، ويتكون من طابقين، ويضم مكاتب إدارية وقاعات دراسة واجتماعات عدة ومكتبة.