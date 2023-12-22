وفاة امرأة بعد سقوط شجرة عيد الميلاد عليها

توفيت امرأة في بلجيكا بعد سقوط شجرة يبلغ طولها 20 مترا عليها في سوق لأشجار الكريسماس يوم الخميس، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" أن شجرة صنوبر ضخمة في سوق لأعياد الميلاد في مدينة أوديناردي، على بعد حوالي 50 كيلومترا غرب العاصمة بروكسل، لم تتمكن من الصمود في وجه هبوب رياح قوية مساء أمس.

وسقطت الشجرة على ثلاثة أشخاص، توفي أحدهم بعد وقت قصير في المستشفى متأثرا بجراحه الخطيرة. ولا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان لم يتم الإلتزام بإجراءات السلامة فيما يتعلق بشجرة عيد الميلاد الضخمة المزينة بشكل احتفالي أم لا.

وأظهرت مقاطع الفيديو الشجرة تتأرجح بصورة كبيرة بسبب الرياح قبل أن تسقط. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة مدينة أوديناردي، مارنيك دي موليميستر، القول إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية التي وصلت للمستوى السادس أدت إلى سقوط الشجرة.

وتم تطويق مكان الحادث، فيما باشرت السلطات التحقيق.