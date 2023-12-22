ملتقى السمالية الربيعي.. ورش تراثية وسنع إماراتي

اختتمت أمس، فعاليات الأسبوع الثالث لملتقى السمالية الربيعي 2023، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي، في جزيرة السمالية وفي المراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي، فيما تتواصل فعاليات الملتقى حتى 29 الجاري، وذلك بهدف تعليم الطلاب أصول السنع الإماراتي وتعزيزها في نفوسهم، وزرع حب التراث لديهم.

وشهدت جزيرة السمالية خلال الأسبوع الثالث تواصل أنشطة الواجهة البحرية التي تضم جلسات تراثية لتعريف الطلاب المشاركين بجوانب من التراث البحري للدولة، وجولات بالسفينة التراثية للتعرف إلى البيئة البحرية في الخليج العربي، فيما تواصلت أنشطة الهجن والفروسية لتعليم الطلاب مهارات ركوب الخيل والإبل، إضافة إلى عدد من الأنشطة التراثية والرياضية والمسابقات الترفيهية. وأقيمت للطلاب المشاركين في الملتقى ورشة بعنوان «الرياضات التراثية»، تعرفوا خلالها إلى أنواع الرياضات التراثية في الإمارات مثل سباقات الهجن، والفروسية، والصيد بالصقور، والألعاب الشعبية، واستمعوا إلى شرح من المستشارين والمدربين التراثيين حول تلك الرياضات وأهميتها والجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل الحفاظ عليها. كما أقيمت ورشة عن شجرة الغاف تعرف خلالها الطلاب إلى أهميتها في تعزيز الاستدامة البيئية لما لها من فوائد بيئية متعددة في مكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء، ودورها في حياة الأجداد بالماضي، وقيمتها الثقافية.

ونظمت المراكز النسائية في جزيرة السمالية عدداً من الورش عن الحرف التقليدية، مثل سف الخوص والتلي والغزل والسدو والخياطة وصنع البراقع، كما نُظمت للطالبات المشاركات في الملتقى ورش عدة أخرى حول تحضير القهوة العربية، والأكلات الشعبية مثل اللقيمات والبلاليط، وتزيين المرايا، وصنع الأساور من الصوف، إضافة إلى أنشطة الرسم والتلوين والألعاب الشعبية والمسابقات الترفيهية، كما تم تنظيم زيارة للطالبات إلى مركز القطارة للفنون في مدينة العين.