بسبب وجود حشرات.. شكوى بحق تطبيقين لتوصيل الطعام في الهند

يعد توصيل الطعام عبر الإنترنت أمرًا شائعًا للغاية وفي أيامنا هذه، أصبح من السهل جدًا والمفيد للأشخاص طلب أطباقهم المفضلة من مطاعمهم المفضلة.

ومع ذلك، كانت هناك العديد من الحالات التي حصل فيها العملاء على طلبات خاطئة و/أو كانت طلباتهم تحتوي على حشرات.

في هذا السياق، حدث خطأ جسيم في طلبات توصيل الطعام من أكبر تطبيقين لتوصيل الطعام في الهند وهما: Swiggy وZomato، حيث اشتكى رجل من بنغالور من وجود "حلزون حي" في سلطته التي طلبها من تطبيق Swiggy.

وفي حادث منفصل، عثرت امرأة من بنغالور أيضاً على "صرصور ميت" في الأرز المقلي الذي طلبته من تطبيق Zomato.

حلزون حي في السلطة

ونشر رجل من مدينة بنغالورو يدعى دافان سينغ مقطع فيديو على منصتي "اكس (تويتر سابقاً)" وReddit، يظهر فيه الحلزون الحي في سلطته.

وكتب مع الفيديو تعليقاً موجها للتطبيق قائلاً: "Swiggy، افعل كل ما في وسعك لضمان عدم حدوث هذا الأمر للآخرين. أهل بنغالور أصبحوا على علم بما حدث".

ورد تطبيق Swiggy على ذلك وقال: "مرحبًا دافان، هذا فظيع. الرجاء مساعدتنا في معرفة الطلب، حتى نتمكن من النظر فيه".

في هذه المرحلة كشف الملصق الأصلي أيضًا أن "خدمة العملاء لا تقدم حتى استرداد كامل المبلغ. انسَ التأكد من أي شيء آخر… حتى المشروب كان غير صحيح.

امرأة تجد صرصورًا ميتًا

وفي حادثة مماثلة أخرى من بنغالور، اكتشفت امرأة صرصورًا ميتًا في أرز الدجاج المقلي الذي طلبته باستخدام تطبيق التوصيل Zomato.

وقالت: "لقد طلبت أرز الدجاج المقلي في Zomato من مطعم "TAPRI BY THECORNER" ، حصلت على صرصور في طعامي. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق وغير صحي. بحاجة إلى حل فوري".

أصدر تطبيق Zomato اعتذارًا وقال: "هذا أمر غير متوقع حقًا يا هارشيثا. يمكننا أن نفهم كيف يجب أن تشعر. هل يمكنك مساعدتنا برقم الاتصال المسجل/ معرف الطلب عبر رسالة خاصة حتى نتمكن من النظر في هذا الأمر على الفور".