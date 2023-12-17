سائق أوبر لم يقد بالسرعة التي تريدها فخطفت منه سيارته

اتُهمت امرأة بسرقة سيارة سائق أوبر لأنه كان "يقود ببطء شديد" أثناء نقلها إلى مطار أوستن يوم الأحد، وفقًا لوثائق محكمة نشرتها شبكة "فوكس 7 أوستن".

وبحسب إفادة خطية بالاعتقال، تم القبض على نيوشا ألكسندرا أفكامي، 27 عامًا، بتهمة سرقة سيارة سائق أوبر، واستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالسائق دون موافقته.

فقبل الساعة 12:30 صباحًا، يوم الأحد، قام سائق من شركة أوبر بنقل نيوشا أفكامي، 27 عامًا، من أحد الفنادق ليأخذها إلى مطار أوستن-بيرجستروم الدولي.

وأثناء القيادة إلى المطار، يشير التقرير إلى أن سائق أوبر قال أن زبونته بدت منزعجة بشأن المدة التي سيستغرقها للوصول إلى المطار، مما دفعها للاستيلاء على هاتف السائق وإلقائه من النافذة، مما دفع السائق إلى التوقف والخروج من السيارة لاستعادة الهاتف.

وأثناء وجوده خارج السيارة، ذكر التقرير أن الزبونة سيطرت على السيارة وانطلقت بها تاركة السائق عالقًا على طول الطريق. وتم إخطار الشرطة التي تمكنت بالطبع من تحديد موقع سيارة سائق أوبر المهجورة أمام صالة المطار، وقبل أن تتمكن نيوشا من ركوب الطائرة، ألقت الشرطة القبض عليها.

وفقًا لتقرير الاعتقال، أثناء استجوابها، زعمت نيوشا أنها وسائق أوبر كانا يتجادلان حول المدة التي ستستغرقها الرحلة، وأنها قالت لسائق أوبر: "أحتاج إلى الوصول إلى المطار، لذا سآخذ سيارتك وأوصلها إلى شركة طيران "ساوث ويست." لكن الشرطة اكتشفت أن الزبونة سرقت أيضًا محفظة السائق واستخدمت بطاقة ائتمانه لشراء عدة أشياء، يبلغ مجموعها حوالي 130 دولارًا، من متجر داخل المطار، وفقًا للإفادة الخطية.

وتم العثور بحوزتها على جميع الأغراض المشتراة ببطاقة السائق، فتم اتهامها بالاستخدام غير المصرح به لسيارة واحتجازها في سجن مقاطعة ترافيس بكفالة قدرها 16000 دولار.