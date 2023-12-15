لوحة لأوبرا وينفري في معرض الصور الوطني

كشف، أمس، عن لوحة لمقدمة البرامج الحوارية السابقة أوبرا وينفري، في معرض الصور الوطني، التابع لمؤسسة سميثسونيان، لتضاف إلى مجموعة من الشخصيات الأميركية البارزة.

وقالت وينفري، التي ظلت تقدم برنامجها (أوبرا وينفري شو) لسنوات طويلة، إنها لم تكن تحلم أبداً بوضع صورة لها في المتحف الموجود في واشنطن.

وأضافت في حفل لإزاحة الستار عن اللوحة «لم أكن أعلم حتى أن هناك معرضاً وطنياً».

واللوحة رسمها الفنان شون مايكل وارين، المقيم في شيكاغو، وتظهر وينفري بثوب متدفق، وهي تقف في الهواء الطلق بجوار شجرة.