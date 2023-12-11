لهذا السبب لا تترك باب الغسالة مفتوحاً

ربات البيوت اللاتي لديهن غسالة في المنزل ليس لديهن أدنى فكرة عما إذا كان من الضروري فتح بابها بعد الغسيل، حيث يفتحه بعض الناس خوفًا من تطور الفطريات والرائحة الكريهة، بينما يبقي البعض الآخر الباب مغلقًا بشكل دائم.

في الواقع، يجب ألا تترك الباب مفتوحًا أبدًا، فباب الغسالة هو عنصر يضمن الإغلاق المحكم ويحمي هيكل وموتور الغسالة من التسربات.

فالباب تم تصنيعه من زجاج سميك وعازل، لذا فإن الباب الثقيل الذي يكون في وضع مفتوح باستمرار يمكن أن يتدلى ببساطة ويفقد جانب من ثباته.

فالمفصلات التي يرتكز عليها باب الغسالة ليست مصممة لمثل هذه الأحمال - فهي مصنوعة من الألومنيوم العادي.

بمرور الوقت، يمكن أن يتحول هذا "الترهل" إلى مشكلة أكثر خطورة، حيث لن يتوافق محور القفل الإلكتروني الموجود على جسم الغسالة مع محور مزلاج الفتحة.

ببساطة، سيتوقف الباب عن الإغلاق بشكل صحيح ومحكم، وهو ما سينتج عنه عواقب تشكل خطراً على الغسالة نفسها وكفاءة الأداء.