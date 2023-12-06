مخاطبة الرُضّع بنبرة غنائية تساعدهم في تعلم اللغة

نصح فريق من الباحثين الآباء بضرورة مخاطبة أطفالهم الرُضّع خلال الشهور الأولى بعد الولادة بنبرة صوتية تشبه الغناء، لأن الأطفال في هذه السن يكتسبون اللغة من خلال المعلومات الإيقاعية، وليس بواسطة الوحدات الصوتية.

ويعتبر علماء الصوتيات أن المعلومات الصوتية تعتبر بمثابة الأبجدية لتعلم النطق والأصوات، وهي الأساس للتحدث بلغة معينة، ومن المعتقد أن الأطفال الرضع يكتسبون هذه العناصر الصوتية، ويستخدمونها لتركيب كلمات خاصة بهم في بداية العمر. غير أن دراسة جديدة أظهرت أن تعلم اللغة بهذه الطريقة يأتي في مرحلة لاحقة من عمر الطفل، وأن الأطفال في الحقيقة يعتمدون على النبرات الصوتية المنغمة لمعرفة حدود المفردات اللغوية وتعلمها خلال الشهور الأولى بعد الولادة.

واعتمد الفريق البحثي على قياس كهرباء المخ لنحو 50 طفلاً رضيعاً.