خمسة أشهر من الصداع وفقدان البصر والسبب غريب وصادم

اكتشف رجل فيتنامي كان يعاني من صداع شديد وحتى فقدان البصر خلال الأشهر الخمسة الماضية أن سبب معاناته تلك لم يكون سوى وجود زوج من عيدان مخصصة لتناول الطعام عالقة في جمجمته.

وتم إدخال الرجل الذي لم يذكر اسمه مؤخرًا إلى مستشفى الصداقة الكوبية في مدينة دونج هوي بمقاطعة كوانج بينه في فيتنام، بعد أن اشتكى من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه.

وعندما استجواب الرجل لم يكشف عن أي سبب محتمل لهذه الأعراض، لكن الأشعة المقطعية أظهرت وجود جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه. وبعد الفحص الدقيق، تم التعرف على الجسمين باعتبارهما عيدان تناول الطعام مكسورة.

وسُئل المريض عن كيفية وصول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، لكن الرجل البالغ من العمر 35 عامًا كان في البداية في حيرة من أمره مثل أطبائه، حتى تذكر لاحقًا حادثة كان متورطًا فيها قبل خمسة أشهر يمكن أن تساعد في تفسير حالته.

وتبين أنه دخل في مشاجرة وانتهى به الأمر في غرفة الطوارئ، ولكن دون تفاصيل محددة، وإن افترض الأطباء أن خصمه أدخل العيدان في أنفه أثناء تلك المشاجرة ، وإن كان لا يتذكر ما حدث بالفعل.

وبعد دراسة جميع الخيارات، قرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف، إلى جانب الجراحة المجهرية لإغلاق الناسور القحفي للمريض وإزالة زوج عيدان تناول الطعام المكسورة. ويبدو أن اختراق عيدان تناول الطعام في الجمجمة ليس نادرًا تماما، فقبل عامين فقط، حصلت حالة مماثلة في تايوان، حيث انتهى الأمر بثقب امرأة لدماغها بعيدان تناول الطعام بعد مشاجرة مع أختها.