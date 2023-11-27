القرية العالمية تكشف عن نجمي الحفل الأول بالموسم الجديد

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق بالمنطقة، عن استضافة الفنان محمود التركي، ومنسق الأغاني ديجي أصيل لإحياء الحفل الأول للموسم 28 على المسرح الرئيسي، في السادس من ديسمبر المقبل.

وسيقدِّم التركي باقة من أجمل أغنياته، ومنها «عيش حياتك» و«عاشق مجنون» و«يا انت» التي أطلقها هذا العام.

بينما سيقدم ديجي أصيل أولى حفلاته في الوجهة العائلية الرائدة ليسعد الحاضرين بباقة من الريمكسات التي يشتهر بها.

ويأتي حفل محمود التركي وديجي أصيل، ضمن جدول الحفلات الموسيقية التي يزخر بها الموسم 28 للقرية العالمية والتي سيتم الإعلان عن المزيد منها قريباً.