1000 هدية من «كان ياما كان» إلى مدرسة مغربية

بتوزيع 1000 كتاب على أطفال إحدى المدارس المغربية وإطلاق المجلس المغربي لكتب اليافعين، اختتم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مشاركته في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، الذي نظم في الدار البيضاء.

وشاركت رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، مروة العقروبي، في جلسة حوارية حول تجارب القراءة بين الأطفال والشباب استعرضت خلالها جهود دولة الإمارات في نشر القراءة والتشجيع عليها، من خلال مبادرات ومشروعات المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وفي مقدمتها جائزة اتصالات لكتاب الطفل ومبادرة «كان ياما كان»، وحملة «اقرأ.. حلم.. ابتكر».

كما حضرت مروة العقروبي اللقاء التحضيري لتأسيس المجلس المغربي لكتب اليافعين، إلى جانب ممثلي فروع للمجلس الدولي لكتب اليافعين في ألمانيا وفرنسا ولبنان وممثلي مؤسسات ثقافية عربية، وانتهى اللقاء بالإعلان عن تأسيس المجلس المغربي لكتب اليافعين.

وعلى هامش مشاركته بالمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، زار وفد المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مدرسة مولاي إسماعيل في مدينة صفرو وسط المغرب، إذ أهدى أطفال المدرسة 1000 كتاب باللغتين العربية والفرنسية، ضمن مبادرة «كان ياما كان»، التي ينظّمها المجلس بهدف إثراء حياة الأطفال بالكتب القيّمة والعالية الجودة. وقالت مروة العقروبي إن «المشاركة في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب أتاحت الفرصة لتسليط الضوء على رؤية دولة الإمارات في مجال أدب الأطفال واليافعين والجهود التي تبذلها، لنشر القراءة ودعم صناعة الكتاب».