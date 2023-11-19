أطباء يعتبرونها «معجزة».. حكاية رجل اخترقت جمجمته مذراة بـ4 رؤوس ونجا

تمكن جراحون روس من إنقاذ رجل ثقبت مذراة بأربعة رؤوس جمجمته بعدما تعرض لمحاول قتل بها؛ فيما اعتبره أطباء «معجزة حقيقية» بسبب خطورة الإصابة وحساسية مكانها.

وتظهر صور الضحية، الذي يدعى سيرجي بي، مع وجود الأداة الزراعية ذات أربعة رؤوس عالقة في رأسه بعد مشاجرة مع رجل آخر في موقف للسيارات في نوفوسيبيرسك (روسيا).

كما أصيب الرجل بجروح في صدره بسبب مسامير معلقة بالأداة أيضاً. وقال المسعفون إن نجاة الرجل بمثابة «معجزة» إضافة لكونه لم يتعرض لإصابة خطيرة في الدماغ.

وعمل اثنان من جراحي الأعصاب مع أخصائيي الصدر والبطن والعيون واثنين من أطباء التخدير خلال عملية استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة لإزالة الشفرات.

وكان فريق الطوارئ قد قطع أولاً الجزء الموجود خارج الجمجمة حتى يتمكن الجراحون من إزالتها واحدة تلو الأخرى، خوفاً من أن يؤدي النزيف غير المنضبط إلى قتل سيرجي إذا ما تم سحب الأداة بأكملها مرة واحدة.

وقالت نائبة كبير الأطباء إيلينا دومراشيفا «كان المريض في حالة خطيرة للغاية؛ فبالإضافة إلى إصابة في الرأس، تلقى في البداية ضربات خطيرة عدة على الصدر بنفس المذراة».

من جهته، قال جراح الأعصاب أنطون بونومارينكو إن الرجل فقد «700 مل من الدم حرفياً في خمس دقائق». ولكن الأطباء تمكنوا من إيقاف التدفق ووجدوا أن الشفرات «انتقلت نصف سنتيمتر من جذع الدماغ عبر قاعدة [الجمجمة] بأكملها».

وأضاف الجراح «الأضرار التي لحقت بجذع الدماغ يمكن أن تؤدي إلى إعاقة عميقة وحتى الموت».

وذكرت صحيفة «مترو» التي نشرت القصة أنه كانت هناك أيضاً شوكة أخرى مغروسة فيه وتم استخراجها بعناية.

ورأى أطباء أن الرجل الناجي «تجنب من بين أمور أخرى، الإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي الشديد؛ لأن المذراة الموجودة في رأسه لم تكن معقمة على الإطلاق».

وتُظهر كاميرات مراقبة في موقع الاعتداء أن سيرجي طُرح أرضاً بعد «مشاجرة»، حيث تم ضربه في البداية بمجرفة ذات مقبض طويل، فيما قام رجل ثالث بسحب المهاجم بعيداً لكن المعتدي الذي كان يمسك بالمذراة ذات الأربعة رؤوس شوهد وهو يطعن بشكل متكرر ضحيته على الأرض.

وقالت وسائل إعلام إن الرجل الذي نجا بأعجوبة من المتوقع أن يتعافى تماماً مع احتمال فقدان طفيف للرؤية في عينه اليمنى، علماً بأنه بقي في العناية المركزة 10 أيام.