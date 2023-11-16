«تحدي اللياقة».. دبي الأكثر نشاطاً في العالم

في الوقت الذي تسعى فيه دبي نحو تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وتنبض بالحياة، في مبادراتها الرائدة «تحدي دبي للياقة»، تقف «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة»، و«مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و«مركز الجري والدراجات الهوائية»، شامخة في المبادرة المحبوبة التي تستمر لمدة شهر على مستوى المدينة كمراكز للإلهام والتعاون وتجارب اللياقة البدنية التحويلية. وصُممت وجهات اللياقة البدنية الغامرة هذه للتحفيز والإلهام، وهي مهيأة لجذب وتمكين الأفراد من جميع الأعمار والقدرات لتحقيق أهدافهم المتمثلة في 30X30، وتعزيز النشاط والحيوية في جميع أنحاء دبي.