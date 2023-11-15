مكتوم بن محمد لرفيق الدرب حمدان بن محمد: «كلّ عامٍ ودبي بك تنبض وتزدهر»

هنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بذكرى ميلاده الـ41.

وصادفت يوم أمس 14 نوفمبر، الذكرى الـ41 لميلاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي تميز مبكراً بسمات القائد، وعُرف بقدراته الشبابية الفريدة، التي توّجها بالتواضع والبساطة والرؤية المستقبلية، الأمر الذي أكسبه مكانة كبيرة في قلوب المواطنين والمقيمين.

ونشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيديو عبر منصة «إكس»، يظهر فيه رفقة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، معلقاً: «كلّ عامٍ ودبي بك تنبض وتزدهر».

وتضمن الفيديو مجموعة لقطات من طفولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة إلى صور من الوقت الراهن.