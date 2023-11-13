دراسة تكشف نسبة ذكاء المهووسين بالمشاهير

تزعم دراسة نشرتها مجلة BMC Psychology أن الأشخاص "المهووسين بالمشاهير" ربما يكونون أقل ذكاءً من عامة الناس.

واستخلص الباحثون هذه النتيجة بعدما طلبوا من 1763 بالغًا مجريًا المشاركة في اختبار مفردات مكون من 30 كلمة، إضافة إلى اختبار استبدال الرموز الرقمية، قبل أن يطلبوا منهم إكمال استبيان حول مواقفهم تجاه المشاهير لتحديد مستويات اهتمامهم عندما يتعلق الأمر بالمشاهير.

وتضمنت هذه العبارات في الاستبيان "غالبًا ما أشعر بأنني مضطر لتعلم العادات الشخصية للمشاهير المفضلين لدي،" مع تمكن المشاركين من اختيار إجابة بنعم أو لا. ومن بين العبارات الأخرى التي وردت في الدراسة ما يلي: "أنا مهووس بتفاصيل حياة أحد المشاهير المفضلين لدي"، و"إذا كنت محظوظًا بما يكفي لمقابلة أحد المشاهير المفضلين لدي، وطلب مني أن أفعل شيئًا غير قانوني كخدمة، سأفعل ذلك" أو " من المحتمل أن أفعل ذلك."

وخلص البحث إلى أنه من خلال النظر إلى القراءة والكتابة والحساب "هناك علاقة مباشرة بين الهوس بالمشاهير والأداء الضعيف في الاختبارات المعرفية".

واعترف الباحثون في الدراسة بأنه كان من الصعب تحديد سبب ضعف أداء معجبي المشاهير في الاختبارات المعرفية، إلا أنهم استخلصوا أن السبب ربما يكون في أنهم يكافحون أكثر في هذا المجال أو أنهم ببساطة استخدموا المزيد من الطاقة العقلية في التفكير في قائمة المشاهير.

وفي حديثهم إلى مجلة PsyPostالمختصة العام الماضي قال الباحثون: "يجب أن تسعى الدراسات المستقبلية إلى الحصول على مزيد من الدعم لاقتراحنا بأن الجهد المعرفي المستثمر في الحفاظ على متابعة بعض المشاهير المفضلين قد يتداخل مع أداء الشخص في المهام التي تتطلب الاهتمام والمهارات المعرفية الأخرى، على الرغم من أن بحثنا لا يثبت أن تطوير هوس قوي بالشخصية الشهيرة المفضلة لديه يؤدي إلى انخفاض درجاته في الاختبارات المعرفية، إلا أنه يشير إلى أنه قد يكون من الحكمة مراقبة المشاعر تجاههم بعناية".