«معاً نمشي 2023».. رحلة الخير مستمرة

تنظم مجموعة «تيكوم»، بالتعاون مع مركز دبي للتوحّد، النسخة الرابعة من مبادرة «معاً نمشي WeWalk» الهادفة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في فعالية خيرية سنوية للمشي.

وتهدف المبادرة التي تقام هذا العام في مجمع دبي للعلوم، إلى التوعية باضطراب طيف التوحّد، وجمع التبرّعات للأطفال المصابين به، حيث سيخصص ريع الفعالية كاملاً لمركز دبي للتوحّد، دعماً لرسالته وجهوده وخدماته. جدير بالذكر أن اضطراب طيف التوحّد هو اضطراب في النمو، يؤثر فيما يقدّر بنحو 1 من كلّ 36 طفلاً، وفقاً لآخر إحصاءات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» للتخطيط الاستراتيجي والتسويق هيف زمزم، إن مبادرة «معاً نمشي» تمثل جزءاً رئيساً من الجهود التي تبذلها المجموعة لتحقيق أثر إيجابي مستدام في المجتمع، مؤكدةً أن التعاون مع مركز دبي للتوحّد هذا العام يهدف إلى التوعية باضطراب التوحّد وجمع التبرّعات، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة المُتخصِّصة للأفراد الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد. وتسعى مبادرة «معاً نمشي» في عامها الرابع على التوالي، إلى إلهام المجتمع لتبنّي ممارسات مسؤولة، وبناء مجتمع متآزر تسوده السعادة للجميع، ونجحت خلال الأعوام السابقة في جذب أكثر من 4500 مشارك إلى مجمّعات الأعمال التابعة للمجموعة، بما فيها مجمّع دبي للعلوم، ومجمّع دبي للمعرفة، وحي دبي للتصميم.