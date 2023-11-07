«قطار عائم» في تايلاند يعود إلى السكة

عند توقّف العربات على جسر ضيق يُطل على مسطّح مائي في تايلاند، يترجّل الركاب منها لالتقاط صور «سيلفي» مع المنظر الطبيعي الخلاب، فيما تشهد الرحلات بالقطار في هذا البلد السياحي زخماً متجدداً بين السكان والسياح على السواء.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح السفر بالقطار يحظى بشعبية متزايدة في تايلاند، مثل الرحلات في القطار «العائم» التي يبحث السياح من خلالها عن تجارب مميّزة، بعيداً عن الزوار الذين تكتظ بهم الشواطئ والمعابد.

واحتفلت الشبكة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بنهاية موسم الأمطار، وأعادت تشغيل قطار «روت فاي لوي نام» الذي يربط بانكوك بسدّ باساك جولاسيد.

وتوافد المئات أخيراً على محطة قطار هوا لامفونغ التاريخية في بانكوك، للقيام برحلة بالقطار «العائم». وخلال الرحلة يشاهد الركاب برك لوتس وغابات وحقول أرز.