تبرع بقنبلة للأعمال الخيرية !

أُجبر متجر خيري يتلقي تبرعات للأعمال الخيرية في ولاية ويسكونسن "الولايات المتحدة"، على الإخلاء بعد تلقي صندوق تبرعات احتوى على ذخيرة وقنبلة، تبرع بها شخص مجهول.

واكتشف موظفو متجر "غود ويل" الأمرعند فحص صناديق التبرعات، حيث أكدت السلطات في وقت لاحق أن عملية الإخلاء تمت لمدة ساعتين ونصف الساعة أثناء إجراء التحقيق.

وتم إرسال فرقة متفجرات إلى مكان الحادث لمصادرة ما تبين أنه "قنبلة عنقودية" ليتم تدميرها.

وقالت الشركة في جنوب شرق ولاية ويسكونسن في بيان: "اتبع الموظفون بسرعة بروتوكولات السلامة من خلال إبلاغ إدارة المتجر ومركز التبرع وفرق السلامة التي قامت بعد ذلك بإخلاء المبنى من باب الاحتياط للمتسوقين والمتبرعين والموظفين". بدورها استجابت فرقة القنابل التابعة لمكتب الشرطة للحادث وقدمت المزيد من إرشادات سلامة المجتمع. واستأنف المتجر ومركز التبرعات عمليات التسوق والتبرع بعد الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بقليل.

ولحسن الحظ، أفادت التقارير أنه لم يصب أحد بأذى خلال الحادث، وأصدرت الشرطة تحذيرًا للجمهور تحثهم على الاتصال إذا كان لديهم أي اشياء غريبة، والتي كان تم التبرع بها دون دراية من شخص مجهول كما يبدو.

ويمكن لمتاجر التبرعات أن تتسبب بمفاجآت مختلفة كما يبدو، وهو ما حصل مع امرأة من نيو هامبشاير اشترت لوحة مقابل 3 جنيهات إسترلينية فقط. وبعد ست سنوات، قررت عرض العمل الفني للبيع بالمزاد حيث تم بيعه بمبلغ مذهل قدره 191 ألف دولار.