«سمادي» تطلق خلوة صحية في قلب صحراء ليوا

أعلن مركز «سمادي» عن تنظيم خلوة صحية مثالية، في «قصر السراب منتجع الصحراء» بإدارة أنانتارا، الواقع في قلب صحراء ليوا بأبوظبي، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، حيث يتيح من خلالها المركز الفرصة أمام الجميع لخوض رحلة استكشاف الذات والتجديد والاستمتاع بليلة اكتمال القمر، وتشمل الخلوة الصحية أيضاً إقامة فاخرة في غرف المنتجع الفاخرة والمطلة على أفق الصحراء الواسع والواحات الخضراء، ما يسهم في تعزيز التجربة والانغماس في الجمال الأخاذ.

وتمثل خلوة «سمادي» الصحية ملاذاً آمناً لمن يبحثون عن اتصال عميق مع أنفسهم ومحيطهم والعالم، وتمنحهم فرصة خاصة لاستكشاف أعماق الوعي من خلال ممارسة اليوغا والتأمل واليقظة الذهنية، وسط صحراء ليوا، تحت قيادة وإشراف مجموعة من خبراء الصحة المتمرسين، حيث يمكنكم الاسترخاء، والاستمتاع بمراسم احتفال الكاكاو، و«حمام الصوت»، الذي يعد أحد أشكال العلاج الصوتي، إضافة إلى الاحتفال بليلة اكتمال القمر تحت سماء الصحراء الشاسعة.

ويشرف على الخلوة الصحية معلمة اليوغا، ومعالجة الصوت، وميسّرة مراسم الكاكاو، إستيفا باستور، التي سبق لها قيادة العديد من الخلوات الصحية حول العالم، حيث تبدي باستور عبرها حماسها لمساعدة أفراد المجتمع على إعادة التواصل مع أنفسهم، وتعزيز الشعور بالانتماء، كما تسعى من خلالها إلى خلق بيئة آمنة قادرة على خلق شعور عميق لدى الجميع بأهمية التجديد في الحياة.