سيلفيستر ستالون ينعى «الصديق العزيز» في فيلم «روكي»

توفي الممثل الأميركي بيرت يونغ، الملاكم السابق الذي رُشح لجائزة الأوسكار، عن دوره كصديق لسيلفيستر ستالون، في سلسلة أفلام «روكي» الناجحة جداً، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، على ما أعلن ستالون عبر الشبكات الاجتماعية. وأشاد ستالون، الذي أدى دور الملاكم روكي بالبوا في سلسلة الأفلام الهوليوودية الشهيرة، بـ«الصديق العزيز» يونغ، ووصفه بأنه «رجل وفنان مذهل». وكتب نجم «روكي» على «إنستغرام»، «أنا والعالم سنفتقدك كثيراً.. ارقد بسلام». وأكدت ابنة يونغ، آن موريا ستينغيسر، وفاته لصحيفة نيويورك تايمز، التي ذكرت أنه توفي في الثامن من أكتوبر الجاري في لوس أنجلوس. بالإضافة إلى النجاح الذي حققه الفيلم في شباك التذاكر، حصل يونغ على ترشيح لجائزة الأوسكار عام 1977، في فئة أفضل ممثل مساعد. وكتب كارل ويذرز، الذي أدى دور أبولو كريد، خصم روكي بالبوا، الذي تحول إلى مدرب في المسلسل، عبر منصة إكس، أن يونغ كان شخصاً «ذا روح جميلة، وصاحب موهبة».