عالم روسي: البصل والثوم مجرد توابل جيدة بلا فائدة كبيرة

كشف أخصائي الأمراض الباطنية الروسي الدكتور إيغور ألينتوف إن الإكثار من تناول البصل والثوم في فصل الخريف لن يجلب الكثير من الفوائد. وقال إنهما مجرد مكونين لإضفاء النكهة على الطعام وحسب.

وأضاف ألينتوف أنه عند اتباع حمية غذائية صحيحة وصحية لن تبقى هناك حاجة لتناول الفيتامينات المصنعة والمكملات الغذائية، لأن الشخص يحصل عليها من الأطعمة التي يتناولها.

كما بيّن أنه يجب أن يكون النظام الغذائي في الخريف متنوعاً ويحتوي على كمية كافية من الخضراوات والمواد المغذية كما في بقية فصول السنة، مردفاً: "يمكن فقط إضافة فيتامين دي تحت إشراف طبيب لأن ضوء الشمس يقل في الخريف. وكقاعدة عامة، لا حاجة للإضافات الأخرى، لأن هدف الإعلان عن أهمية الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية هو تسويقي ولا علاقة له بالطب".

وأوضح العالم الروسي أن "النظام الغذائي يجب أن يحتوي على الألياف الغذائية الموجودة في الخضراوات الورقية والمكسرات والبقوليات. غير أن الإكثار من تناول البصل والثوم في الخريف (وفق قول الأمهات والجدات) لن يجلب الكثير من الفوائد. ولا يمكن أن تكون خصائصهما المضادة للميكروبات فعالة إلا إذا أكل الشخص منهما كمية كبيرة دفعة واحدة، وهو أمر لا داعي له. وعموماً البصل والثوم مجرد توابل جيدة أو مكملات".