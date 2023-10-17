جديد دبي في الأرقام القياسية.. أعلى مضمار للجري بالعالم

نجحت مجموعة «وصل» لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، في تسجيل رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية بتشييدها أعلى مضمار للجري في العالم يحمل اسم «Sky Track»، ويقع في الطابق 43 من مبنى 1 ريزيدنس- البرج السكني الواقع في مشروع «وصل 1 الرئيسي» بمنطقة الكفاف على شارع الشيخ زايد.

وأوضحت «وصل» أن المضمار يعلو 157 متراً فوق سطح الأرض، بطول 335 متراً، ويسمح لمحبي ممارسة رياضتي المشي والجري والراغبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية الاستمتاع بتجربة فريدة لها طابعها الخاص الذي يميزها عن تجربة ممارسة الرياضة في الصالات الرياضية التقليدية، إذ يسمح المضمار الجديد بالاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على أبرز معالم دبي مثل برج خليفة، وحديقة زعبيل، وبرواز دبي، وشارع الشيخ زايد، أحد أهم شوارع مدينة دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، هشام عبدالله القاسم: «إنه لمن دواعي سرورنا تحقيق إنجازٍ عالمي جديد لإمارة دبي يعكس حرصنا على الارتقاء بنمط الحياة اليومية للسكان، إذ يأتي مشروع 1 ريزيدنس متماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا بتوفير كل المعطيات اللازمة لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

ويأتي إنشاء «وصل» لمضمار الجري الجديد مواكباً لما تشهده دبي من تنامي الاهتمام باللياقة البدنية وتشجيع على تبنّي الممارسات الصحية السليمة مع زيادة الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة البدنية، فيما تقدم دبي، نموذجاً مُلهِماً للمدن الراعية للرياضة والمحفزة للمجتمع على ممارستها واتخاذها أسلوباً للحياة، بما توليه من أهمية كبيرة لزيادة الوعي والتشجيع على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، وهو ما يؤكد مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطاً.