"الشارقة للكتاب" تنسحب من معرض فرانكفورت احتجاجاً على دعمه لإسرائيل

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب انسحابها من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بسبب إعلان المعرض دعم إسرائيل وإلغاء تكريم كان مقرراً على برنامج المعرض لكاتبة فلسطينية، وهو ما اعتبرته هيئة الشارقة للكتاب في تدوينة على حسابها على منصة "إكس" "تحيزاً سياسياً وإلغاء لدور الحوار الذي تشجعه الثقافة".

ونظراً لتصريح مدير معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الداعم لاسرائيل ولسحب إدارة المعرض جائزة الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، قررت هيئة الشارقة للكتاب سحب مشاركتها هذا العام من معرض فرانكفورت للكتاب، داعية لإبراز دور الثقافة والكتب في تشجيع الحوار والتفاهم بين الناس.