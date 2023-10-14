تأخر طائرة عن الإقلاع لساعتين بسبب البعوض (فيديو)

تأخرت رحلة جوية من غوادالاخارا إلى مكسيكو سيتي لأكثر من ساعتين بسبب غزو البعوض لمقصورة الركاب على متن الطائرة.

وقالت وكالة "يو بي آي" أنه كان من المقرر أن تغادر رحلة فولاريس VOI221 في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي ليوم أمس الأول، ولكن تم تأجيل هذا الإقلاع حتى الساعة 6:59 مساءً، بينما حاول طاقم الطائرة والركاب التخلص من البعوض الذي غزا الطائرة بكثافة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي سجله الركاب، محاولات طرد البعوض أو إبعاده باستخدام كتب وأوراق أو محاولة قتل بعضه، فيما يقوم المضيفون والمضيفات برش رذاذ مضاد للحشرات في ممر الطائرة.

ونجح الطاقم في النهاية في طرد البعوض أو معظمه، بالطريقة التقليدية، عبر إطفاء أنوار المقصورة مما دفع أسراب البعوض لمغادرة الطائرة نحو الضوء الخارجي.

وقالت الوكالة أنها ليس المرة الأولى التي يعاني المسافرون من هذه المشكلة فقبل عدة أعوام تأخرت طائرة لنفس الخطوط للأسباب ذاتها.

وقال مسؤولون أن موقع مطار غوادالاخارا الدولي وسط مناطق نباتات كثيفة ومياه فيضانات متكررة، يجعله عرضة لهذه الهجمات لكون الأرض هناك مثالية لتكاثر البعوض.