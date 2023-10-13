زينة هالويين مبالغ فيها تتسبب باستدعاء رجال الإطفاء

استخدم صاحب منزل في مدينة نيويورك الحد الأقصى من موهبته في تزيين بيته استعدادا لاحتفالات هالويين التي يتبارى فيها الأمريكيون في تزيين منازلهم وحدائقهم بزينة مخيفة بشكل مقنع، ومكلفة للغاية أحيانا.

ولكن صاحب المنزل الذي لم يُذكر اسمه، ذهب للحد الأقصى، وحصل على ديكور رائع، وإن جلب له اهتماما غير مرغوب به، حين زارته إدارة الإطفاء في المدينة.

ووفقا لموقع "ويسكريف" شعر الجيران بالقلق عندما بدا لهم بأن النيران اشتعلت في كلا طابقي المنزل في نيويورك، فقاموا بإبلاغ النجدة ورجال الإطفاء. وكان تم إعداد الديكور لجعله يبدو كما لو كان المنزل مسرحًا لجريمة، حيث يطغى عليه اللون البرتقالي المتدرج مع إضاءة ذكية فاجأت رجال الإطفاء أيضا.

ولاحقا نشرت إدارة إطفاء منطقة جلينز فولز ، نيويورك، منشورا على صفحتها في منصة فيسبوك عن ديكور المنزل الواقعي بشكل مخيف وقالت "تم إرسال طاقم الإطفاء الليلة إلى منطقة سانفورد ستريت للحصول على تقرير عن حريق مؤكد في المبنى. ولدهشتنا كان هذا ديكورًا رائعًا لعيد الهالوين." وأضاف المنشور" شكرا لصاحب المنزل على السماح بالنشر. وسيستمر هذا العرض ليلتي الجمعة والسبت لترفيه الجمهور حتى نهاية الشهر."

واندهش مستخدمو فيسبوك الذين شاهدوا المنشور من عرض الهالوين، وعلقوا على منشور إدارة الإطفاء فأبدى أحدهم ذهوله من الزينة "واو، هذا جنون، كم يبدو الأمر واقعيًا." في مازح آخر" أريد فقط أن أعرف من أين حصلوا على الزينة حتى أتمكن من إقناعهم بإخافة مالك العقار."

وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها زينة حريق مزيفة زيارة من قسم الإطفاء. فقبل عامين، وجد منزل في ريفرسايد، كاليفورنيا، نفسه في وضع مماثل.