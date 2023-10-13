أسرة بريطانية تفاجأ بعقرب في مطبخها قطع مسافة 9 آلاف كيلومتر

أصيبت عائلة بريطانية بالذعر عندما عثرت على عقرب صحراوي حي في مطبخهم، رجحوا أنه ربما يكون قد قطع رحلة طائرة لمسافة 6000 ميل (أكثر من 9000 كم ) من كينيا إلى بريطانيا.

وعادت ليز بوروز، 50 عامًا، وزوجها إيان، 52 عامًا، إلى المنزل مع ابنتهما ديزي البالغة من العمر 18 عامًا ليعثروا على هذا المخلوق الذي يبلغ طوله حوالي أربعة سنتمترات على الأرض.

وتعتقد العائلة، من كينغز كليف، نورثهامبتونشاير، أن العقرب السام ربما تسلل إلى أمتعة ابنتهما التي عادت مؤخرًا من رحلة استمرت شهرًا في كينيا.

وهو ما يعني أن الكائن السام كان يتجول في المنزل خلال الأسبوعين الماضيين دون ملاحظتهم.

وقالت بوروز، وهي مخططة مالية لصحيفة "ديلي ميل" : "كنا قد خرجنا وعدنا إلى المنزل وذهبت إلى الثلاجة وكان العقرب أمامها مباشرة على الأرض".

وقالت الأم أن ابنتها ظنت أنه ورقة شجر مصفرة في البداية، حتى أصبح من الواضح تماما أنه كان عقربا وتابعت " كان ذيله يرتجف، كان لا يزال على قيد الحياة، لكنه لم يكن يتحرك كثيرًا، وبالتأكيد ليس بما يكفي ليدفعنا إلى الخروج من الغرفة "

وأجرت الأسرة بحثا على الإنترنت، لتكتشف أنه ربما كان عقربًا مخطط الظهر، و هو نوع من النادر أن يتسبب بالموت، ولكن لسعته قد تكون مؤلمة للغاية، وفي بعض الحالات خطيرة.

ورغم أنه تم التخلص منه لاحقا لكن صاحبة المنزل لم تخف خشيتها من " يكون لديه أي أصدقاء آخرين" مختبئين في المنزل.