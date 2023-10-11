«نتفليكس» تعرض الموسم الأخير من «ذي كراون» 16 نوفمبر

تبدأ «نتفليكس» اعتباراً من منتصف نوفمبر المقبل عرض الموسم السادس والأخير من مسلسلها «ذي كراون» الذي يتناول الحادث الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، كما أعلنت المنصة أول من أمس.

وتُتاح في 16 نوفمبر مجموعة أولى من حلقات الموسم الجديد التي لم تكشف «نتفليكس» بعدُ عددها الإجمالي، على أن توفّر المنصة قسماً ثانياً منها في 14 ديسمبر.

ونشرت المنصة عبر حسابها على شبكة «إكس» (تويتر سابقاً) باقة تضم الممثلات الثلاث اللاتي أدّين دور الملكة البريطانية في المسلسل: أي كلير فوي، وأوليفيا كولمان، وإيميلدا ستونتون، مع تعليق جاء فيه: «إنه ليس خياراً.. إنه واجب».

ويتمحور الموسم السادس، وهو الأخير، حول حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة عام 1997 في باريس، ويتطرق إلى سائقها وإلى نجل رجل الأعمال المصري محمد الفايد، دودي الفايد، الذي ظهر في الموسم السابق.