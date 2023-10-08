«ديفز هوت تشيكن» تفتتح فرعاً جديداً في «دبي مول»

أعلنت سلسلة «ديفز هوت تشيكن»، إحدى أبرز مجموعات المطاعم الشهيرة في لوس أنجلوس، والتي تتميز بتقديم أطباق الدجاج الحار على طريقة مدينة ناشفيل، عن افتتاح فرع جديد في «دبي مول» ليصبح المطعم الثالث في دبي، ما يعزز حضور العلامة في الإمارة. ويتسع المطعم الجديد لـ48 ضيفاً، ويتميز بموقعه في الطابق الثاني مع إطلالة على حلبة التزلج، ما يوفر مساحة فريدة تتيح لروّاد المطعم الاستمتاع بأشهى المأكولات.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد لـ«ديفز هوت تشيكن» بالتعاون مع مجموعة مطاعم «لافويا»، المشغل الرائد لمطاعم الوجبات السريعة، حيث قدمت «لافويا» الدعم اللازم لسلسلة المطاعم التي يسهم فيها المغني دريك خلال رحلة إطلاق فروعها في دبي التي بدأت العام الماضي. ويقدم المطعم قائمة مميزة تضم مجموعة متنوّعة من الأطباق التي تلبي أذواق عشاق الدجاج المقلي، بما في ذلك الأطباق الكلاسيكية مثل ديفز#1 و#2، التي تتضمن شطائر وقطع الدجاج إلى جانب البطاطس المقلية مع صلصة ديفز الخاصة، إضافة إلى خيار الهوت بوكس الذي يتيح لروّاد المطعم الاختيار من بين 10 شطائر أو 10 قطع كبيرة. ويوفر المطعم مستويات مختلفة من أنواع التوابل الحارة، تشمل المستوى غير الحار والحار قليلاً والمعتدل والمتوسط والحار جداً، إضافة إلى مستوى ريبر® المحضر من فلفل كارولاينا ريبر، أشد أنواع الفلفل الحار في العالم، والذي يتطلب توقيع تعهد من قبل العميل قبل تجربته. ويفتح المطعم أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى منتصف الليل من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 11 صباحاً إلى الواحدة بعد منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.