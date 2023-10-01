فرقة جاستن تيمبرلايك في بداياته تجتمع مجدداً

طُرحت أول أغنية منذ أكثر من عقدين لفرقة الفتيان «إن سينك» الأميركية التي تأسست في أواخر تسعينات القرن الماضي، وكان من بين أعضائها المغني جاستن تيمبرلايك الذي أصبح نجماً بعد سنوات.

واجتمع أعضاء الفرقة مجدداً لتأليف أغنية «بِتر بلايس»، وهي إحدى أغنيات الموسيقى التصويرية لفيلم الرسوم المتحركة «ترولز باند توغيذر».

ولمّح أعضاء الفرقة الشهر الماضي إلى إمكان عودتهم إلى الاستوديوهات، بعدما كانوا - في ذروة مسيرتهم - يتمتعون بشعبية واسعة في أوساط المراهقين. وسُجّل ظهور مشترك لهم خلال احتفال توزيع جوائز «إم تي في» للأغنيات المصورة، حيث سلّموا المغنية تايلور سويفت إحدى هذه الجوائز.

وتستحضر الأغنية الجديدة التي طرحت أول من أمس، أسلوب «البوب» الراقص العائد إلى أواخر التسعينات، والذي كان وراء النجاح الذي حققته الفرقة من خلال أعمال عدة.

وتشكّل «بِتر بلايس» أول أغنية تصدرها الفرقة منذ ألبومها الأخير «سيليبريتي» عام 2001.