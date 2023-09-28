«مدينة دبي للإعلام» تدعو المبدعين للمشاركة في مسابقة مثيرة

دعت مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، أصحاب المواهب المحترفين ضمن مجتمعها النابض بالحياة، إلى المشاركة في مسابقة ممتعة وفريدة من نوعها تقام على مسرح مدينة دبي للإعلام، بهدف تسليط الضوء على المصممين المبدعين عبر حدث مثير لموسم 2023-2024.

ويستعد المسرح الذي يتسع لـ15000 مقعد، لاستضافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الممتعة خلال الأشهر المقبلة، تتضمن حفلات موسيقية حية ومهرجانات وورش عمل تثقيفية ضمن سعي المنظومة الإبداعية لمدينة دبي للإعلام إلى إبراز العناصر المرئية التي تبهر الحواس وتدعم الاستدامة، وتسلط الضوء على جمال المساحات الخضراء، حيث سيعرض العمل الفني الفائز على مسرح المدينة التي تعد قلب المجتمع الإعلامي المزدهر في الإمارة.

يذكر أن المسابقة لا تتوقف على الجانب الفني فحسب، وإنما تهدف إلى إحداث تأثير راسخ في الاتجاهات العالمية في المجالات ذات الأولوية، حيث إن الفوز بالمسابقة يتطلب تقديم تصميم يركز على الاستدامة والتوعية البيئية، بما ينسجم مع تزايد الاهتمام العالمي بالتحديات المناخية، ويتماشى مع استعدادات دبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المرموق للتغير المناخي (COP28) من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

ولضمان تحقيق الفوز في المسابقة يجب على المصممين المبدعين في مدينة دبي للإعلام، أن يقدموا تصاميم أصلية ترفع مستوى الوعي حول الاستدامة البيئية وسحر المساحات الخضراء، كما يجب أن يتلاءم التصميم مع القيم والمفاهيم الثقافية لدولة الإمارات.

وفي هذا السياق قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام: «تعد مدينة دبي للإعلام موطناً لمجموعة من ألمع العقول المبدعة في مجالي الإعلام وإعداد المحتوى، وتمتلك المقوّمات التي تؤهلها للإسهام في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، ولاسيما في ظل استعداد دبي لاستضافة أكبر حدث عالمي للتغيّر المناخي هو مؤتمر الأطراف (COP28) الذي ينطلق أواخر نوفمبر المقبل ويستمر لنحو أسبوعين، ما يجعله فرصة لاستلهام الأفكار المبتكرة حول الاستدامة البيئية».

وأضاف: «نفخر بأن مجتمعنا يضم نخبة من المبدعين الموهوبين، وندعوهم للانضمام إلينا والإسهام في جعل العالم مكاناً أكثر استدامة من خلال إنشاء تصميمات جذابة تترك بصمة راسخة وتعزز جهود دبي في زيادة الوعي بالتحديات المناخية والبيئية. سيكون التصميم الفائز في هذه المسابقة تحفة بصرية ممتعة تحوّل مسرح المدينة الإعلامية إلى منصة عالمية لتسليط الضوء على المتطلبات والأولويات البيئية لكوكبنا، في الوقت الحاضر وفي المستقبل». ويستقطب مسرح مدينة دبي للإعلام آلاف الأشخاص من جميع أنحاء العالم كل عام، بصفته الوجهة الرائدة في المنطقة للعروض الارتجالية الحصرية والحفلات الموسيقية الحية والمهرجانات. وقد شهد المسرح عروضاً ناجحة لفنانين مشهورين من بينهم إريك كلابتون، وعمرو دياب، وجنيفر لوبيز، خلال موسم الفعاليات 2022-2023.

• خبراء التصميم مدعوّون للمزج بين الفن والوعي البيئي على مسرح المدينة الإعلامية.

ماجد السويدي:

• «مدينة دبي للإعلام تعد موطناً لمجموعة من ألمع العقول المبدعة في مجالي الإعلام وإعداد المحتوى».