«جايبة العيد» مسلسل سعودي كوميدي على «نتفليكس»

كشفت «نتفليكس» عن المقطع الدعائي الرسمي لمسلسلها السعودي الكوميدي الجديد «جايبة العيد» الذي تدور أحداثه بمدينة جدة في فترة عيد الفطر، ويحكي قصة عن الحب والتقاليد والقيم الثقافية. ويتألف المسلسل من أربع حلقات، ويأخذ المشاهد في رحلة لاستكشاف تحديات الوقوع في الحب، وسط عالم تتصادم فيه القيم العائلية والتوقعات المجتمعية في كثير من الأحيان، ليقدم لنا صورة جميلة ولمحة مرحة عن هذه الأسرة السعودية.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية رزان، امرأة سعودية تعيش في المملكة المتحدة مع ابنتها المراهقة. وتعرض القصة لحظة تحول حياتها عندما تعود إلى جدة للاحتفال بعيد الفطر، لتكشف لعائلتها عن سر يقلب حياتها رأساً على عقب. وليخوضوا رحلة مليئة بالأحداث الكوميدية والدرامية المؤثرة.

وينتظر أن يبدأ عرض مسلسل «جايبة العيد» على «نتفليكس» اعتباراً من 19 أكتوبر.