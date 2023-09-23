بعد أن "أخذ المال وهرب" محكمة تطالب فنان اللوحة الفارغة بإعادة المال

أُمرت محكمة دنماركية الفنان ينس هانينج بسداد مبلغ 492 ألف كرونة (76 ألف دولار) لمتحف كونستن في ألبورج، بعدما قام بتسليم المتحف لوحتين فارغتين كأعمال فنية في مشروع أطلق عليه اسم "خذ المال واهرب".

ففي عام 2021، تم تكليف ينس هانينغ، وهو فنان مفاهيمي دنماركي يركز عمله على السلطة وعدم المساواة، من قبل متحف كونستن للفن الحديث في ألبورغ لإعادة إنشاء اثنين من أعماله الفنية السابقة التي استخدم فيها مجموعة من الأوراق النقدية لتمثيل متوسطي الدخل في الدنمارك والنمسا.

ووافق الفنان فقدم له المتحف منحة بحوالي 532 ألف كرونة (76 ألف دولار) لإعادة إنشاء القطع الفنية، بما في ذلك رسم قدره 40 ألف كرونة.

وفقط عندما قام موظفو المتحف بتفريغ العملين الفنيين "المنتهيين" من هانينج، وجدوا لوحتين فارغتين بعنوان "خذ المال واهرب". ودافع الفنان هانينج عن فعلته بقوله "إنها ليست سرقة. إنه خرق للعقد، وخرق العقد جزء من العمل (الفني) "

وعرض المتحف الأعمال الفنية الجديدة، لكنه ما زال رغم ذلك يطلب من الفنان إعادة مئات الآلاف من الكرونات التي كان من المفترض أن يستخدمها لإعادة إنشاء قطعه السابقة.

وذكرت الوثائق القانونية أن هانينغ لم يُقرض سوى مبلغ 532 ألف كرونة لاستخدامه كوسيلة لعرض الأعمال الفنية. وعلق لاس أندرسون، مدير متحف كونستن، لصحيفة الغارديان " نحن لسنا متحفًا ثريًا. علينا أن نفكر مليًا في كيفية إنفاق أموالنا، ولا ننفق أكثر مما نستطيع تحمله»

والآن، وبعد معركة قانونية طويلة، أمرت محكمة في كوبنهاجن ينس هانينج بإعادة مبلغ 492.549 كرونة للمتحف، وهو المبلغ الذي قدمه له المتحف مطروحًا منه رسوم الفنان. وأمامه الآن 14 يومًا للامتثال، لكن يمكنه أيضًا استئناف الحكم.