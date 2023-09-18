«ديزني» تحتفل بمئويتها في الرياض

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الشعار الجديد لموسم الرياض بهوية ابتكارية ورؤية مستدامة.

وتزامناً مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة، تتجه الأنظار صوب العاصمة الرياض التي تستضيف في 28 أكتوبر المقبل موقعة ملاكمة مثيرة بين بطل العالم للوزن الثقيل تايسون فيوري، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) للوزن الثقيل فرانسيس أنجانو، في مواجهة مُثيرة بينهما تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ، بحسب الصحف السعودية أمس.

كما أعلن عن عدد من الفعاليات الكبرى الحديثة ذات الطابع العالمي بشكل أوسع من خلال مواقع عدة، منها عالم «باربي» لإحياء العلامة التجارية، وللمرة الأولى في الشرق الأوسط ستستضيف مدينة الرياض قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، إضافة إلى الفعاليات التفاعلية ضمن محتوى رقمي ومعارض.

• الشعار الجديد لموسم الرياض يُطل بهوية ابتكارية ورؤية مستدامة.