بسبب تناول سردين.. حالات تسمم إحداها قاتلة في فرنسا

فتح القضاء الفرنسي أول من أمس تحقيقاً بتهمة «القتل والتسبب بإصابات بصورة غير متعمدة» بعد 15 حالة تسمم، إحداها أدت إلى الوفاة، مرتبطة باستهلاك السردين المعلب في مطعم ببوردو في جنوب غرب البلاد.

وحُدد 15 من زبائن المطعم المشتبه به في القضية، بعضهم يحمل الجنسيات الأميركية والكندية والأيرلندية واليونانية والبريطانية، على أنهم «حالات يُشتبه في إصابتها بالتسمم الغذائي السجقي» (Botulism)، بحسب أحدث تقرير صادر عن السلطات الصحية.

والقاسم المشترك بين هؤلاء الأشخاص هو تناولهم سرديناً معلباً محلي الصنع، بين الرابع والـ10 من سبتمبر الجاري في بوردو، التي استضافت نهاية الأسبوع الماضي أول مباراتين من كأس العالم للركبي 2023.

وتوفيت امرأة تبلغ 32 عاماً في منزلها بباريس بعد أن دخلت المستشفى وهي تعاني من الألم.

ومن بين الحالات الأخرى، لاتزال 11 حالة في المستشفى في فرنسا والخارج (شخص واحد في إسبانيا واثنان في إنجلترا)، بما في ذلك ستة لايزالون في العناية المركزة في مستشفى بوردو الجامعي، كما ذكرت وكالة الصحة الإقليمية في منطقة نوفيل آكيتان.

ويتعلق التحقيق الأولي أيضاً بـ«طرح مواد غذائية ضارة بالصحة في الأسواق» و«بيع مواد غذائية فاسدة أو سامة».

وتراوح العقوبات المفروضة، حسب المعنيين، بين سنتين وخمس سنوات في السجن وغرامة تتراوح بين 45 ألف يورو و600 ألف.