دعت المواطنين للبقاء في منازلهم : السلطات الصينية تبحث عن 75 تمساحاً هارباً

أثار هرب 75 تمساحا من مزرعة التكاثر الخاصة بها بمقاطعة قوانغدونغ (الصين) الذعر بسبب الخطر الذي يمكن أن تسببه تلك التماسيح، ولا سيما أن أغلبها بالغ.

وتمكنت التماسيح من الفرار عندما فاضت بحيرتها بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار هايكوي، بعد عاصفة ممطرة في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واجتاح إعصار هايكوي جنوب آسيا الأسبوع الماضي، وأثر على الصين وهونج كونج وتايوان واليابان.

على الرغم من أن الأمطار الغزيرة في جنوب الصين قد تباطأت ويعتقد أن الأسوأ قد انتهى، إلا أن الزواحف الهاربة تشكل خطراً جديداً على سكان المنطقة. وقد طُلب من القرويين القريبين البقاء في منازلهم، بعيداً عن الأنهار والبحيرات، حيث أن معظم التماسيح لا تزال طليقة. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أنه تم العثور على ثمانية فقط حتى الآن.

من جهتها قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بعضها تم إطلاق النار عليه أو تعرض للصعق بالكهرباء "لأسباب تتعلق بالسلامة".

وأوضحت صحيفة دازونغ ديلي التي تديرها الدولة، أن مكتب إدارة الطوارئ بالمنطقة قال إن السلطات "تحاول إبقاء الأمور تحت السيطرة، لكن عدد التماسيح الهاربة كبير جدًا بعض الشيء". وتستخدم خدمات الطوارئ معدات السونار لتحديد موقع التماسيح المفقودة.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية التماسيح وهي تسبح في مياه الفيضانات.

ويعتبر لحم التمساح من الأطعمة الشهية في ماومينغ، كما أن مقاطعة قوانغدونغ هي موطن لكثير من المزارع الكبيرة. ويقال إن الزواحف الهاربة هي تماسيح سيامية، تعيش في المياه العذبة وموطنها آسيا.

ويبلغ طول تلك المخلوقات حوالي ثلاثة أمتار وتعتبر متوسطة الحجم. ويقول موقع التماسيح العالمية إنها مهددة بالانقراض بشدة وأن ما بقي منها هناك أقل من 1000 تمساح.