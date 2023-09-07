مليون اتصال للتبليغ عن ثعابين هاربة في بريطانيا

كشفت تقارير رسمية عن ارتفاع كبير في أعداد الثعابين الهاربة في بريطانيا من منازل أصحابها بسبب الطقس الحار كما يبدو، مشيرة أن اقتناء هذه الحيوانات الزاحفة ارتفع بنحو 200 ألف هذا العام عن العام الذي سبقه.

وشهدت الأسابيع الأخيرة العديد من أخبار الثعابين الطليقة، كان آخرها في ويست ميدلاندز منذ يومين عندما اضطرت الشرطة إلى إزاحة ثعبان ضخم يبلغ طوله ثلاثة أمتار ونصف المتر من الشارع.

وكشفت بيانات من جمعية UK Pet Food كيف ارتفع عدد الثعابين الموجودة في المنازل من ألف 500 إلى 700 ألف في 12 شهرًا، بينما قالت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات المعروفة بـ " RSPCA"، إنها صنفت 1031 تقريرًا يتعلق بالزواحف في العام الماضي.

وتتفاقم المشكلة بشكل خاص في فصل الصيف، حيث تصبح الثعابين أكثر نشاطًا في درجات الحرارة المرتفعة. ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن إيفي باتون، كبيرة المسؤولين العلميين في المؤسسة الخيرية: "إن الثعابين ماكرة في الهروب وسوف تغتنم فرصة وجود فجوة في باب السياج، أو غطاء فضفاض للهرب"، لتكشف أنه "في العام الماضي، تلقينا أكثر من ألف تقرير عن ثعابين هاربة" مضيفة أن " هذا ليس مفاجئًا، حيث تصبح الثعابين أكثر نشاطًا خلال الطقس الحار، لذا مع استمرار الطقس الحار في المملكة المتحدة هذا الصيف، فإننا نستعد لتدفق آخر من المكالمات".

وحثت الجمعية جميع مالكي الثعابين الأليفة على توخي المزيد من اليقظة في هذا الوقت من العام، كاشفة عن تلقي " ما يقرب من 1.1 مليون مكالمة إلى خط الطوارئ لدينا في عام 2022 - بزيادة قدرها 1.6٪ عن العام السابق، ويبذل مسؤولي الخطوط الأمامية لدينا قصارى جهدهم لإنقاذ الحيوانات التي قد تكون في مواقف تهدد حياتها."

ويأتي ذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى وست بروميتش في حوالي الساعة 1.30 صباحًا يوم الثلاثاء لتجد ثعبانا أصفرا - أحد أكبر الثعابين في العالم وموطنه الأصلي جنوب شرق آسيا - في منتصف الطريق العام. وبعد أيام قليلة، شوهد ثعبان ضخم آخر يخرج من متجر في نفس الجزء من برمنغهام. وقد أمسك به موظفون لدى جزار قريب وقاموا باستدراجه في أنبوب قبل وضعه في حاوية بلاستيكية.

وفي وقت سابق من العام الماضي، التقطت صور صادمة للحظة التي حاول فيها ثعبان ضخم دخول منزل من خلال نافذة مفتوحة في ساوثهامبتون.

ورصد الجيران الثعبان "الخطير للغاية"، الذي يزن (38 كجم)، وهو يشق طريقه عبر السطح قبل أن يشق طريقه عبر نافذة الطابق العلوي.