«دبي للسيدات».. منصة سعادة للمرأة الإماراتية

في أجواء تفاعلية تسعى إلى الاحتفاء بالمرأة الإماراتية وإسعادها في يومها، نظم نادي دبي للسيدات فعاليات عدة، من بينها النسخة الثانية من «سوق المزارعين»، دعماً لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وتشجيعاً للمنتجات المحلية، وخصص خيارات متنوعة على منصة واحدة لعضوات وضيوف النادي.

كما نظم «دبي للسيدات» فعالية «حيوية وتواصل» للياقة البدنية التي اشتملت على «ماستر كلاس» لتمارين القوة والتمدد بمشاركة موظفات هيئة دبي الرقمية، بالإضافة إلى جلسة يوغا للاسترخاء والتأمل مع مجموعة من موظفات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي، أن «نادي دبي للسيدات يحرص في يوم المرأة الإماراتية على الاحتفاء بها وإسعادها بمختلف الفعاليات والأنشطة»، مُشيرة إلى أن اهتمام القيادة بيوم المرأة الإماراتية يعكس مدى التقدير والتكريم الذي تحظى به ابنة الإمارات في وطنها الذي يحتفي سنوياً بها وبإنجازاتها في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن «سوق المزارعين» تأتي في إطار النهج الذي تتبعه الإمارات في دعم المُنتجات المحلية وتعزيز فرصها التسويقية وتشجيع أصحاب الأعمال الإنتاجية ذات الطابع المُستدام، لافتة إلى أن السوق تعد فرصة للترويج للمنتجات، ما يعزز الخبرات ويسهم في تطوير الأعمال.

وأضافت نعيمة أهلي: «تقدم السوق لعضوات وزائرات نادي دبي للسيدات تجربة تسوق مختلفة تعرفهم بجودة المنتجات المحلية، وتحفز على الاتجاه لريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لهن ولأسرهن، ما ينعكس على تنمية ورفاه المجتمع بشكل عام».

نمط متوازن

وتضمنت النسخة الثانية من سوق المزارعين 15 منصة بيع لعدد من أصحاب المشاريع من أنحاء الدولة يقدمون منتجات توفر العديد من الخيارات الصحية التي تشجع المرأة على نمط حياتي متوازن يعزز اهتمامها بالصحة واللياقة.

وعن مشاركتها في «السوق» قالت ندى العايدي لـ«الإمارات اليوم»: «سعيدة بهذه المشاركة التي أعتبرها فرصة مثالية لتعريف الجمهور بقيمة أساليب الحياة الصحية في يوم استثنائي يتزامن مع احتفائنا بيوم المرأة الإماراتية».

وأضافت: «نشارك بمنتجات البركة هيلثي بايتس المختصة بتقديم وصفات منزلية تقليدية متنوعة، منها الكعك والمخبوزات، كما نقدم منتجات عالية الجودة مصنوعة من زيت الزيتون والألبان».

فرصة ثمينة

من جهتها، أعربت صاحبة مشروع «غرين أورث كافيه» بدبي، فاطمة عابدينة، عن سعادتها بهذه الفرصة التي وصفتها بالثمينة، إذ تشارك للمرة الثانية في «سوق المزارعين».

وقالت: «سعيدة بمشاركة فرحة المرأة الإماراتية اليوم بعيدها وبإنجازاتها الواضحة في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الخاصة، واغتنمنا هذه المناسبة لتعميم تجربة متجرنا الطموحة ومفاهيمه الفريدة في مجال المنتجات الغذائية النباتية الخالية من السكر والغلوتين واللاكتوز، والتي تراعي احتياجات فئة خاصة وواسعة اليوم من المجتمع».

بينما أكدت مديرة مشروع مصنع الشوكولاتة «لونا بايتس» شاذلية بن ظافر، أهمية المساحة التي وفرها نادي دبي للسيدات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتسويق منتجاتهم وعرضها على جمهور واسع من المهتمين بالخيارات الغذائية الصحية المنتجة محلياً، مشيدة بما تقدمه هذه المناسبة من فرصة لهم للتفاعل مع مختلف العارضين والتعريف بتجاربهم، وبالتالي استحداث منافذ جديدة لبيع منتجاتهم بأسعار تنافسية جاذبة لكثيرين.

أرض الفرص

أعربت فاطمة عابدينة عن فخرها بالنجاحات التي حققتها على أرض الإمارات وما وفرته لها بيئتها المحفزة على التميز من فرص للارتقاء بتجربتها في مجال ريادة الأعمال، منوهة بالمساندة والإقبال اللذين تلقتهما منتجاتها من مجتمع «فريج جميرا» الذي انضمت إليه أخيراً للتعريف بمنتجاتها، وتوسيع نطاق انتشارها بين أفراد المجتمع المحلي.