فايا يونان ومدحت صالح.. نجما افتتاح مهرجان القلعة

انطلقت الليلة قبل الماضية، الدورة الـ31 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة، في حفل أقيم بالموقع الأثري الشهير وجمع المغنية السورية فايا يونان والمطرب المصري مدحت صالح.

يتميز المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية منذ عام 1990 بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار بجذب شرائح عمرية واجتماعية متعددة من الجمهور بفضل إقامته في الهواء الطلق وانخفاض سعر بطاقات الحضور وتنوع محتواه الفني.

وأحيت فايا يونان الجزء الأول من ليلة الافتتاح مقدمة باقة من أغنياتها الخاصة منها «يا قاتلي»، و«ما كنت أدري» و«طير قلقان» و«فصول الحياة».

وفي الجزء الثاني صعد للمسرح مدحت صالح والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم، إذ قدم مجموعة أغنيات صنعها لأعمال سينمائية وتلفزيونية شهيرة منها «حبيبي يا عاشق» و«المليونيرات» و«زي ما هي حبها» و«النور مكانه في القلوب».

وكرمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني في الافتتاح 11 اسماً من الفنانين وموظفي دار الأوبرا في مقدمتهم المايسترو ناير ناجي والسوبرانو تحية شمس الدين والمطربة ريهام عبدالحكيم والشاعر الغنائي مجدي نجيب والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار.

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى السابع من سبتمبر المقبل 45 حفلاً غنائياً وموسيقياً إضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بمشاركة مجموعة من المطربين المصريين منهم علي الحجار وهاني شاكر ونادية مصطفى وهشام عباس وسيمون وأحمد جمال ونسمة محجوب.

ويشارك في المهرجان أيضاً المنشد ياسين التهامي والمنشد أحمد العمري وفريق وسط البلد ومجموعة التشيللو «ستيت أوف هارموني» وكورال «صوت العاصمة» من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان وأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

ومن خارج مصر يشارك اللبناني وليد توفيق والتونسية غالية بنعلي والسورية لينا شاماميان، فيما يحيي السهرات الموسيقية كل من الفنان هشام خرما والموسيقار عمر خيرت وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وعازف الإيقاع سعيد الأرتيست.

• 11 اسماً من الفنانين وموظفي الأوبرا المصرية كرموا خلال انطلاقة المهرجان.