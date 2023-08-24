«كوك بورو».. فرسان يتعقبون معزاة بلا رأس

تعتبر رياضة «كوك بورو» من أكثر الرياضات شعبية وشهرة عند الشعوب الرحل التي تنتشر في قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وروسيا والصين ومنغوليا وأفغانستان وباكستان وتركيا. وتقام سنوياً بطولات تستقطب آلاف المشجعين لهذه الرياضة التي تشتهر بحماسها وعنفها الرجولي.

ويضفي مذيعو المسابقة حماساً إضافياً بفضل أسلوبهم الجميل والفكاهي في نقل وقائع المسابقة التي يشارك فيها العديد من الفرق.

يشار إلى أن رياضة «كوك بورو» أو «كوكبار» تُلعب بين فريقين للفروسية يتألف كل منهما من 12 لاعباً، وتقام على ملعب بطول 200 متر وعرض 70 متراً.

ويحاول أعضاء كل فريق الإمساك بمعزاة مذبوحة الرأس والإلقاء بها في وعاء خاص.