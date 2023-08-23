لصوص يستشيرون بصارا قبل السرقة

قال مسؤول بالشرطة الهندية يوم الاثنين الماضي إن الشرطة قبضت على خمسة لصوص بعد قيامهم بسرقة استشاروا عرافا محليا بشأنها قبل القيام بها.

وكشفت الشرطة أن الأشخاص الخمسة الذين تم القبض عليهم أرادوا معرفة ماذا تقوله النجوم عن الوقت الأنسب للتنفيذ الجيد لعملية سرقة كبيرة، قدروا قيمتها بعشر ملايين روبية (حوالي 120 ألف دولار)، وهو ما قاموا به ولكن دون أن تنتهي كما أرادوا.

وبالفعل نفذ الخمسة عملية سطو في باراماتي في منطقة بيو في الهند، ولكنها انتهت بالقبض عليهم وبمبلغ أقل بكثير من المأمول.

وقال تلفزيون "ان دي تي في" أن اللصوص الخمسة اقتحموا منزل رجل يدعى ساجار جوفان عندما كان خارج المدينة، وكمموا زوجته ورحلوا ومعهم 95 ألف روبية نقدًا (أكثر بقليل من ألف دولار أمريكي) و11 ألف روبية هندية (أكثر بقليل من مائة دولار) من المجوهرات.

وفي النهاية تمكنت الشرطة من القبض على الخمسة وفقا لبيان صادر عنها ذكرت فيه "ركز تحقيقنا على ساشين جاغدان، ورايبا تشافان، ورافيندرا بوسالي، ودوريودان المعروف باسم ديباك جادهاف، ونيتين مور. وأخبرونا أنهم استشاروا عرافًا للحصول على وقت مناسب لتنفيذ السرقة".

وقالت الشرطة أنها ألقت القبض على العراف رامشاندرا تشافا لدوره في التشجيع على الجريمة وعدم إبلاغ الشرطة. وأضافت " لقد استردينا 76 ألف روبية هندية. " حتى الآن.