بولندا: طحالب ذهبية سامة «متهمة» بقتل الأسماك

قالت السلطات البولندية، أمس، إن «درجات الحرارة المرتفعة، خلال الصيف، دفعت إلى تكاثر الطحالب الذهبية السامة في المجاري المائية بالبلاد مجدداً».

ووقع نفوق جماعي للأسماك على طول نهر أودر، الصيف الماضي، وخلص خبراء في بولندا وألمانيا إلى أن الطحالب الذهبية كانت المسؤولة عن ذلك. وفي يونيو الماضي، أعلنت بولندا عن تشكيل وحدة أزمة لرصد الطحالب السامة ونفوق الأسماك في نهر أودر وروافده بالقرب من الحدود مع ألمانيا.

وتم أخيراً، رصد الطحالب السامة نفسها في قناة «غليفيس»، المتفرعة من نهر أودر، وفقاً للسلطات البولندية.

وذكرت هيئة البيئة أن أعلى نسبة ظهور للطحالب الذهبية موجودة حالياً في خزان «تشيرنيكا» بجنوب شرق مدينة فروتسواف.

كما تم العثور على الطحالب الذهبية في مجرى نهر مهجور بجنوب شرق أوبول في جنوب بولندا.