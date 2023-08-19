أوقات مائية لا تُنسى للأطفال في دبي

تعتبر «سبلاش إن بارتي» في دبي، واحدة من أجمل الحدائق المائية، وتحتوي على ثلاثة مسابح مائية للأطفال: الأول للأطفال في عمر عام، والثاني لعمر خمس سنوات، والثالث للأطفال الأكبر من ست سنوات. ويحتوي كل مسبح على «زحاليق مائية»، ويتواجد متجر للألعاب وعربة «آيس كريم».

تقدم هذه الحديقة المائية مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تُبقي الكبار والصغار مستمتعين بوقتهم طوال اليوم، مع وجود مزيج من المسابح والألعاب المائية، ودلاء المياه الكبيرة، والكثير من الأشياء التي يمكنك التسلق والقفز منها في هذه الدلاء، إضافة إلى أن الحديقة المائية صغيرة جداً، والحديقة نفسها مقسمة بطريقة حميمية، ما يسهل على الأمهات والآباء الانتباه إلى أطفالهم والتأكد من سلامتهم، وتتبعهم طوال الوقت.