دليل «#وجهات_دبي» الثالث.. «مطاعم ومناطق ألعاب صديقة للأطفال»

أصدرت حملة «#وجهات_دبي» دليلها الإرشادي التفاعلي الثالث، ضمن حملتها للموسم الصيفي 2023، الذي يركّز بشكل خاص في جزئه الأول على قائمة منوعة ومنتقاة بعناية من المطاعم المتميزة الصديقة للأطفال، التي تقدم عروض طعام ومأكولات شهية إلى جانب مناطق ألعاب وأنشطة رياضية ترفيهية مخصصة للأطفال، التي روعي في اختيارها أن تكون ضمن وجهات داخلية وتناسب كل أفراد الأسرة وتلبي تطلعاتها لعطلة متميزة، وبما يتيح لزائريها استكشاف عالم جديد من تجارب الأكل الممتعة والمغامرات الفريدة والألعاب الترفيهية الخاصة بالأطفال في مكان واحد، وذلك تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم.

ويركز الدليل في جزئه الثاني على قائمة منوعة من مناطق الألعاب المنتشرة في دبي، التي تضم مرافق ومطاعم صغيرة تتميز بألوان وأشكال جذابة مخصصة لتقديم خيارات متنوعة من الوجبات السريعة والمأكولات الخفيفة والمشروبات، بما يتيح للأطفال الاستمتاع بالألعاب، وفي الوقت نفسه تناول الوجبات الطازجة التي تم إعدادها بشكل يتناسب مع أذواق ومتطلبات كل أفراد العائلة، خصوصاً الأطفال، وبما يتيح أيضاً للأفراد والشركات الصغيرة تحقيق شغفهم بالعمل في مجال الأطعمة والمشروبات، واستعراض ابتكاراتهم في مجال فنون الطهي.

وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيساً من مكونات الحملة الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، والاستمتاع بما توفره تلك الوجهات من مرافق وخدمات تهدف إلى مساعدة جميع زائريها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات ممتعة، حيث تتواصل الحملة حتى نهاية أغسطس الحالي.

وقالت مديرة «براند دبي» شيماء السويدي: «دليلنا التفاعلي الصيفي الثالث ضمن حملة (#وجهات_دبي) للموسم الصيفي 2023، الذي صدر تحت عنوان (مطاعم ومناطق ألعاب صديقة للأطفال في دبي)، يتيح لأكبر شريحة ممكنة من سكان دبي وزوارها تمضية عطلة صيفية ممتعة تناسب كل أفراد العائلات في مناطق جذب ممتعة، تضم مطاعم متميزة صديقة للأطفال، ومناطق وأنشطة ألعاب ترفيهية مخصصة للأطفال في مكان واحد، كما يسلط الدليل الثالث بتصميمه المميز وألوانه المبهجة، من خلال محتوى تفاعلي مبدع، الضوء على خيارات ترفيهية متنوعة تبعث على السعادة والبهجة، ومطاعم تقدم وجبات متميزة مناسبة لكل أفراد الأسرة، بما يتيح للجميع الاستمتاع بروح الألفة والأجواء العائلية الفريدة».

وأضافت شيماء السويدي أن الدليل التفاعلي الثالث يركز أيضاً على التنوع الكبير في مشهد الطعام وفنون الطهي في دبي، الذي يجمع في موقع واحد تجارب وعروض الطعام المختلفة التي ترضي مختلف الأذواق، ومناطق الألعاب الترفيهية للأطفال داخل مدينة دبي النابضة بالحياة، بما يعكس مدى الازدهار الذي حققه قطاع المطاعم في دبي، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم. تم اختيار قائمة المطاعم ومناطق الألعاب الواردة في الدليل، ليس فقط لكونها صديقة للأطفال، ولكن أيضاً لتميزها في تقديم مأكولات شهية وعروض ترفيهية تناسب كل الأذواق والأعمار.