وزيرة أمريكية تتناول طعاماً ساماً في مطعم صيني .. فكيف نجت من الموت ؟ (فيديو)

"أول وجبة لوزير الخزانة الأميركية في الصين.." هاشتاغ أشعل الشارع الصيني، وانتشر بشكل واسع على موقع ويبو الشهير في البلاد.

فقد تناولت الوزيرة جانيت يلين طبق فطر يدعى " جيان شو كينغ" أو "انظر لليد الزرقاء"، في أحد المطاعم الشهيرة في البلاد، ليتبين لاحقا بعد أن انتشرت المقاطع المصورة لها على مواقع التواصل، أن ما أكلته عبارة عن فطر قد يكون ساماً "وله مفعول مهلوس"!

لكن يلين أكدت لاحقا أنها وأيا من فريقها لم يتأثروا بالطبق، وفق ما نقلت شبكة CNN. كما أوضحت ضاحكة أنها علمت بأثر هذا الفطر لاحقا.

وفي حين شارك القنصل العام الصيني في نيويورك، مقابلة الوزيرة الأميركية على حسابه في منصة "X" تويتر سابقا، مؤكداً أنه من حسن حظ يلين أن المطعم "طبخ" الفطر بشكل جيد.

كما علق ضاحكاً، أن هذا الطبق تحول إلى علامة مسجلة باسم الوزيرة، ساهمت في شهرة المطعم على ما يبدو!

والطبق المثير للريبة هذا مصنوع من فطر "لانماوا اسياتيكا"، الذي تتحول أجزاء منه إلى اللون الأزرق عند تقطيعه، وقد يكون ساماً إذا لم يُطهى بشكل جيد.

فيما أوضح الطبيب بيتر مورتيمر ، الأستاذ في معهد كونمينغ للنباتات أن فطر لانماوا سام، لأن له أثارا مهلوسة. إلا أنه أضاف أن العلماء لم يحددوا حتى الآن المركبات المسؤولة عن التسبب في تلك الهلوسة.

يشار إلى أن يلين كانت حطت في بكين في زيارة استغرقت أربعة أيام، وهي الثانية لمسؤول أميركي رفيع في الفترة الأخيرة، من بحث العلاقات بين القوتين المتنافستين.

