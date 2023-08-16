توقيف رجل وهو يحفر قبر زوجته بعد قتلها

ألقت الشرطة في شرق لاهور القبض على رجل باكستاني مُتّهم بقتل زوجته الأميركية، بعدما ضبطته وهو يحفر قبراً في منتصف الليل.

وأفادت الشرطة، أمس، بأنّ كاظم كمال خان اعترف بقتله ديانا كريستو خان (50 عاما) السبت.

وقال الشرطي محمد نديم الذي أوقف كاظم في تصريح لوكالة فرانس برس "تلقينا اتصالاً من حفّار قبور قال إنّ رجلاً حضر إلى المقبرة وكان يحاول دفن جثة من دون كفن أو أي طقوس جنائزية".

وأضاف "عندما وصلنا إلى المكان، رأينا الجثة مكشوفة تماما ووجدنا أن ذلك مثير للشك".

وأكد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مقتل إحدى مواطناته في لاهور. وقال "نتواصل مع عائلتها ونوفّر كل الدعم القنصلي اللازم".

وكان كاظم كمال خان رُحّل من الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ووجد نفسه بعيداً عن زوجته وابنتهما اللتين بقيتا في الأراضي الأميركية، بحسب الشرطة.

واستدرج أخيراً زوجته إلى باكستان بحجّة أنه مريض جداً.

وذكر تقرير للشرطة أنّ جثة ديانا كريستو خان تظهر جرحاً واضحاً في الرأس وكدمات في الرقبة.

ويتعيّن إخضاع الجثة للتشريح بهدف تحديد أسباب الوفاة.