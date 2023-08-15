هل شرب الماء يقتل؟!.. حادثة مأساوية غريبة لسيدة امريكية

فقدت امرأة أمريكية شابة تبلغ من العمر 35 عامًا حياتها بشكل مأساوي وغريب أثناء إجازتها مع أسرتها بعد شرب لترين من الماء في وقت قصير جدًا مما أدى لتسممها بالماء وإصابتها بالتهاب شديد في الدماغ.

وكانت آشلي سمرز تحتفل بالرابع من يوليو مع عائلتها على بحيرة فريمان في إنديانا عندما بدأت تشعر بالجفاف بسبب الطقس الحار، وأصيب بصدع شديد فبدأت بشرب الماء بشكل كثيف.



انتهى بها الأمر بتناول أربع زجاجات ماء بسعة نصف ليتر للواحدة في 20 دقيقة، وعلى الرغم من أنها لم تعاني من أي أعراض خطيرة في ذلك الوقت ، إلا أنها انهارت لاحقًا داخل مرآب منزلها ولم تستعد وعيها مطلقًا.

وأخبر الأطباء أسرتها المصدومة أن سمرز أصيبت بالتهاب حاد في الدماغ بعد شرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة جدًا.

وقال شقيق آشلي الحزين ديفون ميلر للصحفيين أنها شربت في حوالي ثلث ساعة كمية من الماء "يفترض بك أن تشربها في يوم كامل ".

وأضاف "لقد كانت صدمة لنا جميعًا عندما بدأوا الحديث عن سمية المياه لأول مرة ، وكان الأمر مثل ،" هذا أمر يحدث؟ "

وقال أفراد الأسرة أنهم لم يسبق لهم أن سمعوا بموضوع سمية المياه، باعتبار أن الرائج هو العكس، لكن الأطباء يحذرون من الاعتبارات الخاطئة في هذا الموضوع.

ووفقًا للدكتور بليك فروبيرغ من جامعة إنديانا ، يحدث تسمم المياه عندما يشرب شخص ما الكثير من الماء بسرعة ولا يحتوي الجسم على ما يكفي من الصوديوم، الأمور الذي يؤدي سريعا لأعراض تقلصات العضلات والوجع والغثيان والصداع والشعور العام بالتوعك.

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن "شرب الكثير من الماء يمكن أن يتسبب في تخفيف الصوديوم في جسمك. عندما يحدث هذا، ترتفع مستويات الماء في جسمك ، وتبدأ خلاياك في الانتفاخ "

وينصح الأطباء بتوزيع كمية المياه التي تشربها على ساعات النهار، وعدم الشرب بالضرورة حين العطش إن كان قد سبق لك وشربت كمية كميرة من الماء.

ونشرت الأسرة قصتها عبر محطة "ولفي تي في" بهدف تنبيه الناس و تحذيرهم ولا سيما في فصل الصيف الحار من شرب الماء بكميات كبيرة في وقت قصير.