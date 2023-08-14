شاب مصري يحرق خطيبته بسبب الغيرة

اشتعلت نيران الغيرة في قلب شاب مصري، فأقدم على معاقبة خطيبته بحرقها حية.

وفي التفاصيل أن شابا اقتحم غاضبا غرفتة خطيبته وأشعل فيها النيران، ما أصابها بحروق خطيرة، ثم تركها تتخبط بين النيران وغادرها بدون أن يحاول انقاذها.

وقالت مصادر أمنية إن الشاب البالغ من العمر 27 عاماً اقتحم منزل خطيبته المجاور لبيته، في نجع الشيخ عامر، التابع لقرية قبلي قامولا غرب مدينة الأقصر، وأضرم النيران في غرفتها، قبل أن يغلق عليها الباب، ما أصابها بحروق خطيرة.

وأرجع الجيران إقدام الشاب على حرق خطيبته العشرينية العمر إلى خلافات أسرية بين العائلتين، على خلفية غيرة الشاب الشديدة على خطيبته، وعدم استجابتها لنصائحه.