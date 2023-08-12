بحيرة «لوخ نيس».. رحلة للبحث عن الوحش «نيسي»

تتمتع بحيرة «لوخ نيس» بشهرة كبيرة في المرتفعات الأسكتلندية، وتستقطب أعداداً كبيرة من السياح كل عام، بسبب وحش البحر الأسطوري «نيسي» الذي ذكرته الصحافة العالمية للمرة الأولى قبل 90 عاماً، ولكن العثور على هذا «الوحش» ليس بهذه السهولة، ومع ذلك يمكن الاقتراب منه في خمسة مواقع.

قلعة أوركهارت

تعد قلعة أوركهارت الواقعة على الضفة الغربية للبحيرة بمثابة نقطة انطلاق جيدة لرحلة البحث عن «نيسي»، حيث أوضح الخبراء أن معظم المشاهد المزعومة حدثت حول هذه الأطلال، نظراً لأن أعمق نقطة في البحيرة تقع على مقربة منها، وتتيح القلعة للسياح إمكانية الاستمتاع بإطلالات ساحرة في جميع الاتجاهات، بفضل موقعها الاستراتيجي في وسط بحيرة «لوخ نيس». ولقد كانت قلعة أوركهارت في السابق حصناً منيعاً لتأمين السيطرة الإنجليزية على المرتفعات الأسكتلندية، وكثيراً ما تبدلت السيطرة على قلعة أوركهارت، خصوصاً في العصور الوسطى، إلى أن تم التخلي عنها تماماً في عام 1692، وتهدمت بعد ذلك وأصبحت في حالة سيئة.

درامنادروشيت

تقع هذه المدينة الصغيرة قرب قلعة أوركهارت، وتعد بمثابة المركز السياحي لـ«نيسي»، حيث يوجد بها المركز التفاعلي «لوخ نيس» الذي أعيد افتتاحه بعد تجديده نهاية مايو الماضي.

وفي مركز «لوخ نيس»، يمكن للسياح التعرف على مزيد من المعلومات حول أشهر سكان البحيرة، ويهدف هذا المركز إلى الحفاظ على هذه الأسطورة، ولا يتوقع السياح سماع الأدلة العلمية التي تنفي وجود الوحش «نيسي».

رحلة القارب

ومن الأفكار الجيدة في رحلة البحث عن «وحش» البحيرة، الانطلاق في جولة بالقارب في بحيرة «لوخ نيس» نفسها، وتعد هذه الجولات آمنة تماماً، حيث لم يتم تسجيل أي حوادث حتى الآن لقيام الوحش «نيسي» بجر أي شخص في بحيرة «لوخ نيس». وهناك العديد من الشركات السياحية التي تقدم جولاتها للسياح في البحيرة، ففي المنطقة الشمالية الغربية توجد شركة Jacobite Cruises التي تقدم خدماتها لمجموعة أكبر من السياح تصل إلى 300 سائح، وفي الجنوب توجد شركة Cruise Loch Ness التي تمتلك مجموعة من السفن متوسطة الحجم، وإذا رغب السياح في قوارب أكثر هدوءاً فيمكنهم الاستعانة بسفن شركة Mike Bell في درامنادروشيت التي تستوعب ما يصل إلى 12 سائحاً.

صياد «نيسي» الحقيقي

يمكن للسياح الاستمتاع بقصص عن الوحش «نيسي» مباشرة عند زيارة ستيف فيلثام، حيث يحمل هذا الرجل البالغ 60 عاماً، الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس لأطول بحث متواصل عن الوحش «نيسي» منذ 32 عاماً، ولقد انتقل ستيف فيلثام من جنوب إنجلترا واستقر في شاطئ دوريس الواقع في الركن الشمالي الشرقي من بحيرة لوخ نيس، ويتكسب من خلال بيع مجسمات الوحش «نيسي».

وبالقرب من هذه المنطقة توجد شرفة «دوريس إن»، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بغروب الشمس على البحيرة، مع تناول بعض المشروبات الباردة، وإلقاء نظرة أخيرة على الوحش «نيسي».

مسارات التجول

ويصعب الوصول إلى بحيرة «لوخ نيس» في أماكن عديدة، نظراً لأن الضفة تنحدر بشدة، ولكن يمكن للسياح من خلال مسارات التنزه والتجول لمسافات طويلة المزودة بلافتات إرشادية جيدة، الاستمتاع بإطلالات جديدة على البحيرة حتى الوصول إلى تل «ميل فوار مونايدا» على الجانب الغربي للبحيرة، الذي يصل ارتفاعه إلى 699 متراً.

وعلى الجانب الشرقي لبحيرة «لوخ نيس»، يصل السياح إلى شلال «فويارز»، بعد اجتياز منطقة شديدة الانحدار، ويمكن للسياح هنا التنزه من «دوريس» إلى غابة «ألدوري إيستات» وقلعتها الخلابة على ضفاف البحيرة، إضافة إلى التجول على مسار 360 درجة الذي يتيح للسياح التجول حول البحيرة لمسافة 130 كيلومتراً، ولكن يلزم التخطيط للانطلاق في هذه الجولة.

• ستيف فيلثام دخل موسوعة «غينيس» لأطول بحث متواصل عن الوحش «نيسي» منذ 32 عاماً.

• على الجانب الشرقي لبحيرة «لوخ نيس» يصل السياح إلى شلال «فويارز» بعد اجتياز منطقة شديدة الانحدار.

• قلعة أوركهارت في السابق كانت حصناً منيعاً لتأمين السيطرة الإنجليزية على المرتفعات الأسكتلندية.

• مركز «لوخ نيس» يهدف إلى الحفاظ على هذه الأسطورة، ولا يتوقع السياح سماع أدلة علمية تنفي وجود الوحش «نيسي».