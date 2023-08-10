خسر وظيفته في اول يوم عمل

لم يستطع مدرب قيادة سيارات جديد الحفاظ على وظيفته أكثر من يوم واحد وذلك بسبب اقتحام سيارته لواجهة المدرسة التي يعلم فيها.

وقالت الشرطة أن المدرب الذي لم يعلن عن اسمه فقد السيطرة على سيارته وكاد يتسبب بأذية للأشخاص الموجودين في المدرسة حينها.

وكانت مدرسة "كوميونيتي درايفينغ سكول " في ليكوود (الولايات المتحدة ) استعانت بالمدرب الجديد لتوسيع نشاطها التعليمي في مجال قيادة السيارات.

وقالت إدارة شرطة ليكوود إن العديد من الأشخاص تمكنوا من القفز بعيدًا عن الأذى حين شاهدوا سيارة المدرب تندفع نحوهم خارجة عن السيطرة. وكشفت الشرطة عن وجود إصابة طفيفة واحدة فقط.

ووفقًا لستيف رومان، مالك مدرسة تعليم قيادة السيارات، كان هذا هو اليوم الثاني للسائق في الوظيفة. مضيفا أن المدرب كان في طريقه لتقديم حصة التدريب الخاصة به في الفصل الدراسي الخاص بالمدرسة، عندما اصطدم بالمبنى محطما واجهته الزجاجية.

وتبين أن الاصطدام وقع بسيارة المدرب الشخصية ، وليس عربة التدريب الخاصة بالمدرسة.

وأكد رومان صاحب المدرسة " إن المدرب فقد وظيفته في مدرسة القيادة المجتمعية." بعد هذا الحادث على الفور.

ولم تذكر الشرطة أسباب الحادث وكيف فقد مدرب قيادة سيارات سيطرته بهذا الشكل على سيارته الخاصة.